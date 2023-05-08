Победители получили свои статуэтки в виде "Золотого попкорна" удаленно и заранее отправили записанные речи с благодарностью организаторам. Главным победителем 2023 года стал Педро Паскаль, получивший две награды за исполнение роли Джоэла в сериале "Последние из нас". Также в список лауреатов попали том Круз и Дженна Ортега.

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Полный список победителей MTV Movie & TV Awards 2023

"Лучший герой" – Педро Паскаль ("Последний из нас");

"Лучшее исполнение в фильме" – Том Круз ("Топ Ган 2");

"Лучший документальный реалити" – "Кардашьян" (2 сезон);

"Прорыв" – Джозеф Квинн ("Очень странные дела", 4 сезон);

"Лучшая команда реалити-шоу" – Кэти Мэлони, Ариана Медикс, Шеана Шэй и Лала Кент ("Правила Вандерпамп", 10 сезон);

"Лучшая комедийная роль" – Адам Сендлер ("Загадочное убийство 2");

"Лучший дуэт" – Педро Паскаль и Белла Рамзи ("Последний из нас");

"Лучший бой" – героиня Гейл Уэзерс против убийцы в белой маске ("Крик 6");

"Самая страшная роль" – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос", 2 сезон);

"Лучший поцелуй" – Бэйли Мэдисон и Руди Панкоу ("Внешние мели", 3 сезон);

"Лучший музыкальный документальный фильм" – "Селена Гомес: Я и мой мир";

"Лучшее шоу" – "Последние из нас";

"Лучший музыкальный момент" – "Пурпурные сердца", Come Back Home;

"Лучшее исполнение в шоу" – Дженна Ортега ("Венздей");

"Лучший злодей" – Элизабет Олсен ("Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия");

"Лучшая песня" – Carolina Тейлор Свифт ("Там, где раки поют");

"Лучший ведущий" – Дрю Бэрримор ("Шоу Дрю Бэрримор", 2 сезон);

"Лучший фильм" – "Крик 6".

Речи с благодарностью организаторам от лауреатов: смотрите видео