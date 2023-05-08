Відомо, що переможці отримали свої статуетки у вигляді "Золотого попкорну" віддалено та заздалегідь відправили записані промови з подякою організаторам. Головним переможцем 2023 року став Педро Паскаль, який отримав дві нагороди за виконання ролі Джоела в серіалі "Останні з нас". Також у список лауреатів потрапили том Круз та Дженна Ортега.

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Повний список переможців MTV Movie & TV Awards 2023

"Найкращий герой" — Педро Паскаль ("Останні з нас");

"Найкраще виконання у фільмі" — Том Круз ("Топ Ґан 2");

"Найкращий документальний реаліті" — "Кардаш’ян" (2 сезон);

"Прорив" — Джозеф Квінн ("Дуже дивні справи", 4 сезон);

"Найкраща команда реаліті-шоу" — Кеті Мелоні, Аріана Медікс, Шеана Шей та Лала Кент ("Правила Вандерпамп", 10 сезон);

"Найкраща комедійна роль" — Адам Сендлер ("Загадкове вбивство 2");

"Найкращий дует" — Педро Паскаль та Белла Рамзі ("Останні з нас");

"Найкращий бій" — героїня Гейл Везерс проти вбивці в білій масці ("Крик 6");

"Найстрашніша роль" — Дженніфер Кулідж ("Білий лотос", 2 сезон);

"Найкращий поцілунок" — Бейлі Медісон і Руді Панкоу ("Зовнішні мілини", 3 сезон);

"Кращий музичний документальний фільм" — "Селена Ґомес: Я та мій світ";

"Найкраще шоу" — "Останні з нас";

"Найкращий музичний момент" — "Пурпурові серця", Come Back Home;

"Найкраще виконання в шоу" — Дженна Ортега ("Венздей");

"Найкращий лиходій" — Елізабет Олсен ("Доктор Стрендж: у Мультивсесвіті божевілля");

"Найкраща пісня" — Carolina Тейлор Свіфт ("Там, де раки співають");

"Найкращий ведучий" — Дрю Беррімор ("Шоу Дрю Беррімор", 2 сезон);

"Найкращий фільм" — "Крик 6".

Промови з подякою організаторам від лауреатів: дивіться відео