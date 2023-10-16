54-летняя Дженнифер Энистон полностью обнажилась в новой серии "Утреннего шоу": откровенный кадр

16 октября 2023, 12:15
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Источник:

Daily Mail

Голливудская актриса Дженнифер Энистон уже много лет поражает фанатов своим великолепной внешностью. Теперь звезда снялась полностью обнаженной в новом сезоне сериала "Утреннее шоу".

Откровенный кадр с 54-летней Энистон попал в СМИ. На фото заметно, что Дженнифер имеет поразительную фигуру.

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В эпизоде сериала "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон изобразила любовную сцену с Джоном Хэммом, сыгравшим роль миллиардера Пола Маркса.


Дженнифер Энистон в сериале "Утреннее шоу" / Кадр Daily Mail

В сериале Энистон играет одну из главных ролей – телеведущей Алекс Леви. В новой серии под названием "Стэнфордский студент" ей пришлось взять интервью у Пола в его особняке. Между ними возникла страсть.

"В откровенных сценах оба актера полностью раздеты, причем Дженнифер выглядит так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году", – пишут в СМИ.

Чем интересен сериал "Утреннее шоу"

  • В сериале рассказывается история тележурналистов, работающих на одном из самых больших телеканалов в США.
  • На днях стало известно, что в 3 сезоне "Утреннее шоу" вспомнили о войне в Украине и обстрелы Мариуполя. В одной серии Брэдли Джексон получает журналистскую задачу: она должна найти фотографа, который сможет показать обстрел Мариуполя россиянами.
  • А в предыдущих сериях тоже упоминалась Россия. К примеру, в одном из эпизодов руководство телеканала отказалось вступать в шантаж со стороны российских хакеров.
  • 9 февраля объявили о завершение съемок 3 сезона. Однако Энистон пообещала поклонникам "еще многое впереди". Впоследствии эту информацию подтвердили – снимут еще 4 и 5 сезон.
Автор: Марія Бондар