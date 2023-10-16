54-летняя Дженнифер Энистон полностью обнажилась в новой серии "Утреннего шоу": откровенный кадр

Голливудская актриса Дженнифер Энистон уже много лет поражает фанатов своим великолепной внешностью. Теперь звезда снялась полностью обнаженной в новом сезоне сериала "Утреннее шоу".

Откровенный кадр с 54-летней Энистон попал в СМИ. На фото заметно, что Дженнифер имеет поразительную фигуру.

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В эпизоде сериала "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон изобразила любовную сцену с Джоном Хэммом, сыгравшим роль миллиардера Пола Маркса.



Дженнифер Энистон в сериале "Утреннее шоу" / Кадр Daily Mail

В сериале Энистон играет одну из главных ролей – телеведущей Алекс Леви. В новой серии под названием "Стэнфордский студент" ей пришлось взять интервью у Пола в его особняке. Между ними возникла страсть.

"В откровенных сценах оба актера полностью раздеты, причем Дженнифер выглядит так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме "Развод по-американски" в 2006 году", – пишут в СМИ.

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