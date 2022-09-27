Детали сюжета предстоящего сезона пока не раскрываются. Известно лишь, что новым шоураннером сериала был назначен Шарлотта Стоуд, работавшая над шоу "Карточный дом". Ее предшественница Керри Эрин завершила работу над сериалом.

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Папарацци заскочили Дженнифер Энистон на съемках "Утреннего шоу 3"

На фото 53-летняя Энистон выглядела сексуально. Она продемонстрировала фигуру в прекрасном ежедневном образе, состоявшем из джинсов, двубортного блейзера в стиле болеро, очков и черных туфель с острым носом. Распущенные золотистые волосы, минимальный макияж и ногти бледно-розового цвета добавили трепет в ее лук. По сюжету она садилась за руль роскошного авто.

Дженнифер Энистон на съемках "Утреннего шоу 3" / Фото папарацци

Напомним, Дженнифер Энистон исполнила роль ведущей главного утреннего шоу страны – Алекс Леви, а ее коллега Риз Уизерспун – Брэдли Джексон, коллегу-репортершу.

Чем поразил второй сезон "Утреннего шоу"

После скандального увольнения Алекс Леви, во втором сезоне (Дженнифер Энистон) главный президент телекомпании Кори Эллисон (Билли Крудап) пригласил героиню Энистон возобновить их сотрудничество. Авторы сериала переписали вторую часть сценария в результате карантинных ограничений. Поэтому события в сериале происходили на фоне пандемии коронавируса. Трудности жизни общества, переживающего пандемию, сосредоточены на освещении журналистских проблем – как журналисты работают, чтобы предотвратить манипулирование мнениями зрителей.

"Утреннее шоу" 2 сезон: смотрите трейлер сериала