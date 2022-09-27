Деталі сюжету майбутнього сезону наразі не розкриваються. Відомо лише, що новим шоураннером серіалу призначили Шарлотту Стоуд, яка працювала над шоу "Картковий будинок". Її попередниця Керрі Ерін завершила роботу над серіалом.

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Папараці заскочили Дженніфер Еністон на зйомках "Ранкового шоу 3"

На фото 53-річна Еністон виглядала сексуально. Вона продемонструвала фігуру у чудовому щоденному образі, який складався з джинсів, двобортного блейзера у стилі болеро, окулярів та чорних туфель з гострим носом. Розпущене золотаве волосся, мінімальний макіяж та нігті блідо-рожевого кольору додали трепету до її луку. За сюжетом вона сідала за кермо розкішного авто.

Дженніфер Еністон на зйомках "Ранкового шоу 3" / Фото папараці

Нагадаємо, Дженніфер Еністон виконала роль ведучої головного ранкового шоу країни – Алекс Леві, а її колега Різ Візерспун – Бредлі Джексон, колегу-репортерку.

Чим вразив другий сезон "Ранкового шоу"

Після скандального звільнення Алекс Леві, у другому сезоні (Дженніфер Еністон) головний президент телекомпанії Корі Еллісон (Біллі Крудап) запросив героїню Еністон відновити їх співпрацю. Автори серіалу переписали другу частину сценарію внаслідок карантинних обмежень. Тому події в серіалі відбувались на фоні пандемії коронавірусу. Труднощі життя суспільства, яке переживає пандемію, зосереджені на висвітлення журналістських проблем, – як журналісти працюють, щоб запобігти маніпулюванню думками глядачів.

"Ранкове шоу" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу