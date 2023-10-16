Відвертий кадр з 54-річною Еністон потрапив у ЗМІ. На фото помітно, що Дженніфер має вражаючу фігуру.
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У епізоді серіалу "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон зобразила любовну сцену із Джоном Хеммом, який зіграв роль мільярдера Пола Маркса.
Дженніфер Еністон у серіалі "Ранкове шоу" / Кадр Daily Mail
У серіалі Еністон грає одну з головних ролей – телеведучої Алекс Леві. У новій серії під назвою "Стенфордський студент" їй довелося взяти інтерв'ю у Пола в його особняку. Між ними виникла пристрасть.
"У відвертих сценах обидва актори повністю роздягнуті, причому Дженніфер виглядає так само приголомшливо, як і у своїй першій відвертій сцені у фільмі "Розлучення по-американськи" у 2006 році", – пишуть у ЗМІ.
Чим цікавий серіал "Ранкове шоу"
- У серіалі розповідається історія тележурналістів, які працюють на одному з найбільших телеканалів у США.
- Днями стало відомо, що у 3 сезоні "Ранкове шоу" згадали про війну в Україні та обстріл Маріуполя. У одній серії Бредлі Джексон отримує журналістське завдання: вона повинна відшукати фотографа, який зможе показати обстріл Маріуполя росіянами.
- А у попередніх серіях також згадувалася Росія. Наприклад, в одному з епізодів керівництво телеканалу відмовилося вступати в шантаж з боку російських хакерів.
- 9 лютого оголосили про завершення зйомок 3 сезону. Проте Еністон пообіцяла шанувальникам "ще багато чого попереду". Згодом цю інформацію підтвердили – знімуть ще 4 і 5 сезон.