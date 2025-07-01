Легендарные Рэйчел и Моника: Дженнифер Энистон растрогала милым фото с Кортни Кокс

Популярные американские актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс являются друзьями не только на экране, но и в реальной жизни. Они известны зрителям благодаря легендарному сериалу "Друзья".

Однако они остались лучшими подругами и вне съемочной площадки. Дженифер Энистон опубликовала трогательное фото с Кортни. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.

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Дженнифер Энистон опубликовала фото с Кортни Кокс: как сегодня выглядят актрисы

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс снимались вместе в культовом сериале 90-х "Друзья". С тех пор они стали не просто коллегами по съемочной площадке, но и настоящими подругами. И даже спустя годы продолжают встречаться и проводить время вместе.

Рейч и Мон – навсегда,

– так их называют поклонники в комментариях.

Это сокращение от имен персонажей Рэйчел Грин и Моники Геллер из сериала.



Дженнифер Энистон и Кортни Кокс / Фото из инстаграма актрисы

Дженифер также поделилась милыми фото с собакой и друзьями – на снимках были, в частности, Шон Хейс, Андреа Бендеуолд и Кристин Хан.

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