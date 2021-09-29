Что известно о сериале "Утреннее шоу"

Дебютный сезон "Утреннего шоу" вышел на экраны в 2019 году и вызвал немалый ажиотаж в мире, ведь на примере ведущего американского телеканала авторы проекта затронули тему сексуальных домогательств и последствий харассмента в Голливуде.

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Они рассказали, насколько мужчины в сфере шоу-бизнеса могут злоупотреблять личными границами подчиненных женщин. Телеведущие Алекс Левые и Брэдли Джексон не побоялись говорить в прямом эфире о бывшем коллеге Митче Кесслере, который соблазнял молодых стажерок и заставлял их молчать о проведенной вместе ночи.

Первый сезон сериала закончился скандальным увольнением Алекс Леви (Дженнифер Энистон) из телекомпании. Во втором сезоне Билли Крудап (Кори, руководитель сети телеканалов) попытается вернуть Алекс к делу, и она согласится.



Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в сериале "утреннее шоу" / Фото Apple TV+

Однако теперь события в сериале происходят на фоне пандемии коронавируса, от которого пострадала и сама разработка сериала. Пандемия и трудности, с которыми столкнулось общество, будут показаны со стороны инфоповода для манипуляций мнением зрителей. Также найдут отклик и протесты Black Lives Matter.

Мы собираемся просто проигнорировать это (COVID-19 – Кино 24)?

– рассказал Майкл Елленберг, исполнительный продюсер и главный исполнительный директор Media Res (студии, снявшей сериал).

Как Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун прокомментировали второй сезон"утреннего шоу"

Мими Ледер, режиссер и исполнительный продюсер сериала пояснила, что "второй сезон посвящен идентификации. Мы задаем много сложных вопросов о культуре отмены, сексуальности, расе и тому подобном. Мы просим наших персонажей понять, кто они на самом деле".



Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / Фото New York Times

Как нам быть благородными в отношении друг друга? А как насчет людей, которые искренне раскаиваются или совершили преступления – их можно простить? Такие вопросы задает Риз Уизерспун, которая также говорит, что изменения во втором сезоне шоу отражают реальные изменения в киноиндустрии.

Гораздо больше внимания уделяется эмоциональному благополучию людей. Все это сложно, но я благодарна за более безопасное рабочее место,

– дополнила актриса.

Пока неизвестно, будет ли шоу иметь будет третий сезон, но публике все еще важно, что "происходит с публичными людьми, которые оказались в центре публичных скандалов".

Я надеюсь, что мы почувствуем момент, чтобы остановиться, когда мы взволнованы, и увидеть каждое дело таким, какое оно есть, и использовать надлежащую правовую процедуру. Это слишком просто, когда одним нажатием кнопки кто-то просто исчезает,

– сказала Дженнифер Энистон.

Как и первый сезон, второй имеет 10 серий, последняя из которых выйдет 19 ноября 2021 года.

"Утреннее шоу" 2 сезон: смотрите трейлер