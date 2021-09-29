Що відомо про серіал "Ранкове шоу"

Дебютний сезон "Ранкового шоу" вийшов на екрани у 2019 році та викликав чималий ажіотаж у світі, адже кіновиробники на прикладі провідного американського телеканалу автори проєкту порушили тему сексуальних домагань та наслідків харасменту у Голлівуді.

Цікаво "Ранкове шоу" 2 сезон: повернення Дженніфер Еністон та Різ Візерспун на Apple TV+

Вони розповіли, наскільки чоловіки у сфері шоу-бізнесу можуть зловживати особистими кордонами підлеглих жінок. Телеведучі Алекс Ліві і Бредлі Джексон не побоялись говорити у прямому ефірі про ексколегу Мітча Кесслера, який зваблював молодих стажерок та змушував їх мовчати про проведену ніч разом.

Перший сезон серіалу закінчився скандальним звільненням Алекс Леві (Дженніфер Еністон) з телекомпанії. У другому сезоні Біллі Крудап (Корі, керівник мережі телеканалів) спробує повернути Алекс до справи і вона погодиться.



Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у серіалі "Ранкове шоу" / Фото Apple TV+

Однак, тепер події у серіалі відбуваються на тлі пандемії коронавірусу, від якого постраждала й сама розробка серіалу. Пандемія та труднощі, з якими зіткнулось суспільство, будуть показані зі сторони інфоприводу для маніпуляцій думки глядачів. Також знайдуть відгук й протести Black Lives Matter.

Ми збираємося просто проігнорувати це (COVID-19 – Кіно 24)?

– розповів Майкл Елленберг, виконавчий продюсер і головний виконавчий директор Media Res (студії, що зняла серіал).

Як Дженніфер Еністон і Різ Візерспун прокоментували другий сезон "Ранкового шоу"

Мімі Ледер, режисер і виконавчий продюсер серіалу пояснила, що "другий сезон присвячений ідентифікації. Ми задаємо багато складних питань про культуру скасування, сексуальність, расу і тому подібне. Ми просимо наших персонажів зрозуміти, хто вони насправді".



Дженніфер Еністон та Різ Візерспун / Фото The New York Times

Як нам бути благородними щодо одне одного? А як щодо людей, які щиро каються або вчинили злочи – їх можна пробачити? Такі питання ставить Різ Візерспун, яка також говорить, що зміни в другому сезоні шоу відображають реальні зміни в кіноіндустрії.

Набагато більше уваги приділяється емоційному благополуччю людей. Все це складно, але я вдячна за більш безпечне робоче місце,

– доповнила акторка.

Наразі невідомо, чи буде шоу матиме третій сезон, але публіці все ще важливо, що "відбувається з публічними людьми, які опинилися в центр публічних скандалів".

Я сподіваюся, що ми відчуємо момент, щоб зупинитися, коли ми схвильовані, і побачити кожну справу такою, якою вона є, і використовувати належну правову процедуру. Це занадто просто, коли одним натисканням кнопки хтось просто зникає,

– сказала Дженніфер Еністон.

Як і перший сезон, другий має 10 серій, остання з яких вийде 19 листопада 2021 року.

"Ранкове шоу" 2 сезон: дивіться трейлер