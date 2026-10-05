Помогает украинским детям и покоряет Голливуд: 3 лучших фильма с Джесси Айзенбергом

5 октября свой день рождения отмечает один из самых узнаваемых и талантливых актеров современного Голливуда – Джесси Айзенберг. Обретя всемирную популярность благодаря виртуозному воплощению интеллектуалов с острым языком и сложным характером, он давно доказал свою способность удерживать внимание зрителя в любом жанре.

По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку увлекательных фильмов, которые как нельзя лучше раскрывают харизму Джесси Айзенберга.

"Социальная сеть"

Рейтинг IMDb: 7,8

В центре сюжета – одаренный студент Гарварда Марк Цукерберг. После разрыва с девушкой парень создает локальный сайт для оценки студенток. Смелая идея быстро перерастает в глобальную социальную сеть, которая делает юношу самым молодым миллиардером в мире. Однако колоссальный успех и огромные деньги неизбежно влекут за собой судебные иски от бывших друзей, обвинения в краже интеллектуальной собственности и полное одиночество на вершине рейтинга.

"Социальная сеть": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты восхищаются блестящим сценарием Аарона Соркина, режиссурой Дэвида Финчера и филигранной игрой Джесси Айзенберга. Эксперты отмечают, что актеру удалось создать чрезвычайно сложный и эмоционально отстраненный образ, который заслуженно принес ему номинацию на премию "Оскар".

"Иллюзия обмана"

Рейтинг IMDb: 7,2

Четверо талантливых иллюзионистов объединяются в команду под названием "Четыре всадника" для проведения масштабных и невероятных магических шоу. Во время выступления на глазах у тысяч зрителей они дерзко грабят банк на другом континенте и раздают похищенные миллионы присутствующим в зале. Агенты ФБР и Интерпола пытаются раскрыть секреты фокусников, но каждый раз оказываются на шаг позади харизматичного лидера команды, которого сыграл Джесси Айзенберг.

"Иллюзия обмана": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят картину за высокий темп повествования, зрелищные визуальные эффекты и великолепный актерский состав.

"Настоящая боль"

Рейтинг IMDb: 7,5

Два двоюродных брата с совершенно противоположными характерами отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей любимой бабушки и увидеть дом ее детства. Путешествие в составе экскурсионной группы превращается в глубокое исследование семейных травм, неразгаданных обид и сложностей взрослой жизни. Джесси Айзенберг, который также выступил режиссером и сценаристом картины, воплотил образ одного из братьев – Дэвида.

"Настоящая боль": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты высоко оценивают режиссерскую работу Айзенберга. Рецензенты отмечают, что дуэт главных актеров создает на экране удивительно трогательную и реалистичную историю о семейных узах.

Что интересно, летом 2026 года Джесси Айзенберг приехал в Украину с важной благотворительной миссией. Кроме того, он пережил российский обстрел во Львове.