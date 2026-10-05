З нагоди свята 24 Канал зібрав добірку захопливих кінострічок, які якнайкраще розкривають харизму Джессі Айзенберга.

"Соціальна мережа"

Рейтинг IMDb: 7,8

У центрі сюжету – обдарований студент Гарварду Марк Цукерберг. Після розриву з дівчиною хлопець створює локальний сайт для оцінювання студенток. Смілива ідея швидко переростає в глобальну соціальну мережу, яка робить юнака наймолодшим мільярдером у світі. Однак колосальний успіх та величезні гроші неминуче приносять із собою судові позови від колишніх друзів, звинувачення в крадіжці інтелектуальної власності та повну самотність на вершині чарту.

"Соціальна мережа": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти захоплюються блискучим сценарієм Аарона Соркіна, режисурою Девіда Фінчера та філігранною грою Джессі Айзенберга. Фахівці наголошують, що актору вдалося створити надзвичайно складний та емоційно відсторонений образ, який заслужено приніс йому номінацію на премію "Оскар".

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"Ілюзія обману"

Рейтинг IMDb: 7,2

Четверо талановитих ілюзіоністів об'єднуються в команду під назвою "Чотири вершники" для проведення масштабних та неймовірних магічних шоу. Під час виступу на очах у тисяч глядачів вони зухвало грабують банк на іншому континенті й роздають викрадені мільйони присутнім у залі. Агенти ФБР та Інтерполу намагаються розкрити секрети фокусників, але щоразу опиняються на крок позаду харизматичного лідера команди, якого зіграв Джессі Айзенберг.

"Ілюзія обману": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять стрічку за високий темп розповіді, видовищні візуальні ефекти та чудовий акторський склад.

"Справжній біль"

Рейтинг IMDb: 7,5

Двоє двоюрідних братів з повністю протилежними характерами вирушають до Польщі, аби вшанувати пам'ять своєї улюбленої бабусі та побачити дім її дитинства. Подорож у складі екскурсійної групи перетворюється на глибоке дослідження сімейних травм, нерозгаданих образ та складнощів дорослого життя. Джессі Айзенберг, який також виступив режисером і сценаристом стрічки, втілив образ одного з братів – Девідa.

"Справжній біль": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes фахівці високо оцінюють режисерську роботу Айзенберга. Рецензенти зауважують, що дует головних акторів створює на екрані дивовижно зворушливу та реалістичну історію про родинні зв'язки.

Що цікаво, влітку 2026 року Джессі Айзенберг приїхав до України з важливою благодійною місією. Крім цього, він пережив російський обстріл у Львові.