Про це йдеться в сюжеті ТСН. Разом із малечею Джессі навіть зіграв у п'єсі, задля чого цілий рік вчив кирилицю та тренував українську мову. Для Айзенберга ця поїздка мала особливе значення, адже його предки походять із Люблінщини, а родинна історія тісно пов'язана зі Львовом.

Джессі Айзенберг потрапив під російський обстріл у Львові

Утім, гуманітарний візит голлівудської знаменитості не минув без тривожних подій. Під час перебування американської команди в регіоні росіяни атакували Львів. Актору довелося на собі відчути реалії українців. Так, він прокинувся від гучного сигналу повітряної тривоги та разом із колегами спустився в укриття.

Вранці після атаки Айзенберг на власні очі побачив наслідки ворожого удару й зруйновані будинки.

Це було спустошливо, жахливо, обурливо й трагічно. Я подумав: "А що було б, якби бомбили Нью-Йорк, якби бомбили мій будинок?". Бо Львів дуже нагадав мені місто, у якому я живу. Це просто розбиває мені серце,

– поділився емоціями актор.

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Пережите глибоко вразило зірку, але водночас лише зміцнило його бажання підтримувати українців та розповідати світові про їхню стійкість.

Джессі Айзенберг в Україні: дивіться відео онлайн

До речі, Джессі Айзенберг – далеко не єдиний голлівудський актор, який вирішив підтримати українців. Раніше ми вже детально розповідали, хто ще зі світових зірок приїжджав до України під час повномасштабної війни та як саме вони допомагають нашій країні.