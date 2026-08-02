Об этом говорится в репортаже ТСН. Вместе с детьми Джесси даже сыграл в спектакле, почему целый год изучал кириллицу и совершенствовал украинский язык. Для Айзенберга эта поездка имела особое значение, ведь его предки родом из Люблинщины, а семейная история тесно связана со Львовом.

Джесси Айзенберг попал под российский обстрел во Львове

Впрочем, гуманитарный визит голливудской знаменитости не обошелся без тревожных событий. Во время пребывания американской команды в регионе россияне провели атаку на Львов. Актеру пришлось на себя ощутить реалии жизни украинцев. Так, он проснулся от громкого сигнала воздушной тревоги и вместе с коллегами спустился в укрытие.

Утром после атаки Айзенберг собственными глазами увидел последствия вражеского удара и разрушенные дома.

Это было опустошающе, ужасно, возмутительно и трагично. Я подумал: "Что было бы, если бы бомбили Нью-Йорк, если бы бомбили мой дом?". Ведь Львов очень напомнил мне город, в котором я живу. Это просто разбивает мне сердце,

– поделился эмоциями актер.

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Пережитое глубоко потрясло звезду, но в то же время только укрепило его желание поддерживать украинцев и рассказывать миру об их стойкости.

Джесси Айзенберг в Украине: смотрите видео онлайн

Кстати, Джесси Айзенберг – далеко не единственный голливудский актер, который решил поддержать украинцев. Ранее мы уже подробно рассказывали, кто еще из мировых звезд приезжал в Украину во время полномасштабной войны и как именно они помогают нашей стране.