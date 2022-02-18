Сериал стал своеобразной антологией, в которой переосмыслили историю США. Все события в Белом доме покажут благодаря непревзойденным первым леди, которые иногда кажутся не такими влиятельными персонами в политике. Первый сезон будет посвящен Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

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Впечатляет актерский состав сериала, в частности, в трейлере мы увидели Джиллиан Андерсон в роли Элеоноры Рузвельт, Виолу Дэвис, которая превратилась в Мишель Обаму и Мишель Пфайффер, которая непревзойденно появилась в образе Бетти Форд. Кроме них в сериале сыграют:

Аарон Экхарт;

Джуди Грир;

Джейми Лоусон;

Кристин Фросет.

О том, что начнется производство сериала, было известно в 2020 году. Съемки начались в феврале 2021 года в штате Джорджия, Калифорния. Кинорежиссером картины стала Сюзанна Бир, в прошлом году удивившая зрителей мини-сериалом "Уничтожение" с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях.

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Сериал "Первая леди" выйдет на канале Showtime 18 апреля 2022 года.

"Первая леди" 2022: смотрите трейлер