Серіал став своєрідною антологією, в якій переосмислили історію США. Всі події у Білому домі покажуть завдяки неперевершеним першим леді, які інколи здаються не такими впливовими персонами в політиці. Перший сезон буде присвячений Елеонорі Рузвельт, Бетті Форд та Мішель Обамі.
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Вражає акторський склад серіалу, зокрема у трейлері ми побачили Джилліан Андерсон у ролі Елеонори Рузвельт, Віолу Девіс, яка перевтілилася в Мішель Обаму і Мішель Пфайффер, яка неперевершено з’явилась в образі Бетті Форд. Крім них у серіалі зіграють:
- Аарон Екгарт;
- Джуді Грір;
- Джеймі Лоусон;
- Крістін Фросет.
Про те, що розпочнеться виробництво серіалу, було відомо ще у 2020 році. А зйомки розпочалися у лютому 2021 року у штаті Джорджія, Каліфорнія. Кінорежисеркою картини стала Сюзанна Бір, яка минулого року здивувала глядачів мінісеріалом "Знищення" з Ніколь Кідман та Г'ю Грантом у головних ролях.
Серіал "Перша леді" вийде на каналі Showtime 18 квітня 2022 року.
"Перша леді" 2022: дивіться трейлер