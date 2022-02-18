Серіал став своєрідною антологією, в якій переосмислили історію США. Всі події у Білому домі покажуть завдяки неперевершеним першим леді, які інколи здаються не такими впливовими персонами в політиці. Перший сезон буде присвячений Елеонорі Рузвельт, Бетті Форд та Мішель Обамі.

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Вражає акторський склад серіалу, зокрема у трейлері ми побачили Джилліан Андерсон у ролі Елеонори Рузвельт, Віолу Девіс, яка перевтілилася в Мішель Обаму і Мішель Пфайффер, яка неперевершено з’явилась в образі Бетті Форд. Крім них у серіалі зіграють:

Аарон Екгарт;

Джуді Грір;

Джеймі Лоусон;

Крістін Фросет.

Про те, що розпочнеться виробництво серіалу, було відомо ще у 2020 році. А зйомки розпочалися у лютому 2021 року у штаті Джорджія, Каліфорнія. Кінорежисеркою картини стала Сюзанна Бір, яка минулого року здивувала глядачів мінісеріалом "Знищення" з Ніколь Кідман та Г'ю Грантом у головних ролях.

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Серіал "Перша леді" вийде на каналі Showtime 18 квітня 2022 року.

"Перша леді" 2022: дивіться трейлер