Сегодня же звезды ленты о похитителе Рождества снова воссоединились, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.
На момент съемок фильма "Как Гринч украл Рождество" Тейлор, которая играла роль девочки Синди Лу, было всего 7 лет. Сегодня она уже не маленькая, а имеет статус рок-звезды и запомнилась зрителям в роли Дженни Хамфри в сериале "Сплетница".
А Джим Керри, который сыграл в кино не одну успешную роль, также несколько изменился. На лице кумира миллионов уже можно заметить старость, однако за этими морщинами скрывается многолетний опыт, много эмоций и невероятные роли. Что интересно, когда Джим играл роль Гринча, то его гримировали очень много часов. У актера порой были ощущения, что он сходит с ума.
"Как Гринч похитил Рождество" / Кадры из фильма
Бывшие партнеры по ленте снова встретились через 25 лет на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.
Джим Керри и Тейлор Момсен были рады такой встрече. Они вместе позировали для фотографов, обнимались и шутили.
Джим Керри и Тейлор Момсен / Фото Getty images
Что интересно, певица очень сильно изменилась внешне с момента выхода фильма о Гринче. Сначала даже трудно представить, что она – та самая Синди Лу.
В прошлом году Тейлор Момсен сообщила, что во время выступления ее укусила летучая мышь за ногу. Ей пришлось делать прививку от бешенства.
Главное о фильме "Как Гринч украл Рождество"
- Сюжет рассказывает о зеленом существе, по имени Гринч, которое ненавидит Рождество и решает украсть праздник у жителей города Хувиль, чтобы отомстить за прошлые обиды.
- Но маленькая девочка Синди, которая верит в доброту Гринча, уверена, что все можно изменить.
- Ранее Тейлор Момсен рассказывала о сотрудничестве с Джимом Керри. Она призналась, что актер был очень милым и заботливым на съемочной площадке.