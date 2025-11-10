Сегодня же звезды ленты о похитителе Рождества снова воссоединились, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.

На момент съемок фильма "Как Гринч украл Рождество" Тейлор, которая играла роль девочки Синди Лу, было всего 7 лет. Сегодня она уже не маленькая, а имеет статус рок-звезды и запомнилась зрителям в роли Дженни Хамфри в сериале "Сплетница".

А Джим Керри, который сыграл в кино не одну успешную роль, также несколько изменился. На лице кумира миллионов уже можно заметить старость, однако за этими морщинами скрывается многолетний опыт, много эмоций и невероятные роли. Что интересно, когда Джим играл роль Гринча, то его гримировали очень много часов. У актера порой были ощущения, что он сходит с ума.

"Как Гринч похитил Рождество" / Кадры из фильма