Сьогодні ж зірки стрічки про викрадача Різдва знову возз'єднались, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.
На момент зйомок фільму "Як Грінч вкрав Різдво" Тейлор, яка грала роль дівчинки Сінді Лу, було всього 7 років. Сьогодні вона вже не маленька, а має статус рок-зірки й запам'яталась глядачам у ролі Дженні Гамфрі у серіалі "Пліткарка".
А Джим Керрі, який зіграв у кіно не одну успішну роль, також дещо змінився. На обличчі кумира мільйонів уже можна помітити старість, однак за цими зморшками ховається багаторічний досвід, багато емоцій та неймовірні ролі. Що цікаво, коли Джим грав роль Грінча, то його гримували дуже багато годин. В актора деколи були відчуття, що він сходить з розуму.
"Як Грінч викрав Різдво" / Кадри із фільму
Колишні партнери по стрічці знову зустрілись через 25 років на церемонії введення до Зали слави рок-н-ролу.
Джим Керрі та Тейлор Момсен були раді такій зустрічі. Вони разом позували для фотографів, обіймались та жартували.
Джим Керрі та Тейлор Момсен / Фото Getty images
Що цікаво, співачка дуже сильно змінилась зовнішньо з моменту виходу фільму про Грінча. Спершу навіть важко уявити, що вона – та сама Сінді Лу.
Минулого року Тейлор Момсен повідомила, що під час виступу її вкусив кажан за ногу. Їй довелось робити щеплення від сказу.
Головне про фільм "Як Грінч вкрав Різдво"
- Сюжет розповідає про зелену істоту, на ім'я Грінч, яка ненавидить Різдво і вирішує вкрасти свято у мешканців міста Хувіль, щоб помститися за минулі образи.
- Та маленька дівчинка Сінді, яка вірить у доброту Грінча, впевнена, що все можна змінити.
- Раніше Тейлор Момсен розповідала про співпрацю з Джимом Керрі. Вона зізналась, що актор був дуже милим і турботливим на знімальному майданчику.