Сьогодні ж зірки стрічки про викрадача Різдва знову возз'єднались, передає 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.

На момент зйомок фільму "Як Грінч вкрав Різдво" Тейлор, яка грала роль дівчинки Сінді Лу, було всього 7 років. Сьогодні вона вже не маленька, а має статус рок-зірки й запам'яталась глядачам у ролі Дженні Гамфрі у серіалі "Пліткарка".

А Джим Керрі, який зіграв у кіно не одну успішну роль, також дещо змінився. На обличчі кумира мільйонів уже можна помітити старість, однак за цими зморшками ховається багаторічний досвід, багато емоцій та неймовірні ролі. Що цікаво, коли Джим грав роль Грінча, то його гримували дуже багато годин. В актора деколи були відчуття, що він сходить з розуму.

"Як Грінч викрав Різдво" / Кадри із фільму