В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония Американской киноакадемии, во время которой Оскар впервые получил украинский фильм “20 дней в Мариуполе”. Не обошлось на церемонии и без острых шуток над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
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"Плохое политкорректное шоу"
Ведущий нынешнего Оскара Джимми Киммел зачитал со сцены зачитал последний пост Дональда Трампа из его соцсети Truth. В этом посте он раскритиковал самого ведущего за "плохое политкорректное шоу".
Также экс-президент США назвал шоу "годами – разрозненным, скучным и очень несправедливым". И намекнул на плохие рейтинги.
Избавьтесь от Киммела и, возможно, замените его другим вымытым, но дешевым "талантом" ABC, Джорджем Слопанопулосом,
– написал Трамп.
В свою очередь, Киммел ответил республиканцу. Он предложил угадать, чей это пост.
Кто-нибудь? Нет? Хорошо, спасибо, президент Трамп. Спасибо за просмотр, я удивлен, что вы все еще - это помогает вам заполнить ваше время в тюрьме?
– спросил ведущий.
Украинцев возмутило, что во время церемонии Оскара на экране показали фрагмент речи Навального
- Церемония вручения "Оскара" возмутила украинцев. Посреди торжественного события организаторы разместили фрагмент речи покойного российского оппозиционера Алексея Навального. Фрагмент был взят из ролика, где Навальный отвечает на вопрос о том, что он сказал бы людям, если его убьют. Это видео также послужило трейлером к фильму "Навальный".
- В 2023 году документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра, посвященный Навальному, опередил украинский фильм "Дом из заноз" о детях из Лисичанска и получил престижную награду за "Лучший документальный фильм".
- Украинцы уже выразили свое недовольство относительно появления отрезка видео с российским оппозиционером во время церемонии "Оскар". В сети они выразили свое возмущение и отметили, что такие действия способствуют популяризации России.