Фрагмент был взят из ролика, где Навальный отвечает на вопрос о том, что он сказал бы людям, если его убьют. Это видео также послужило трейлером к фильму "Навальный".
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На "Оскаре" показали кадры из фильма "Навальный"
В определенный момент во время церемонии вручения премии "Оскар" были показаны фрагменты из фильма "Навальный", как выражение уважения покойному российскому оппозиционеру. Также, эта речь Алексея Навального стала основным трейлером к его фильму "Навальный".
Организаторы решили начать с этого видео традиционное мемориальное выступление, в рамках которого чествовали всех выдающихся представителей киноиндустрии, покинувших этот мир в течение прошлого года.
Украинцы уже выразили свое недовольство относительно появления отрезка видео с российским оппозиционером во время церемонии "Оскар". В сети они выразили свое возмущение и отметили, что такие действия способствуют популяризации России.
Чем особенный нынешний "Оскар" в этом году
- На "Оскаре-2024" Украина впервые получила золотую статуэтку. В номинации "Лучший документальный фильм" победу одержал фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера Мстислава Чернова.
- "Оппенгеймер" стал лучшим фильмом по версии "Оскара-2024". Фильм рассказывает историю ученого Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Именно он возглавлял команду, работавшую над "Манхэттенским проектом". На большие экраны фильм вышел летом 2023 года и стал одним из самых кассовых.
- Ну а Киллиан Мерфи получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер". Актер готовился к этой роли в течение шести месяцев дома, сосредотачиваясь на голосе и силуэте. Он также сбросил вес, чтобы лучше передать образ ученого Роберта Оппенгеймера, который славился своим пристрастием к выпивке и сигаретам.