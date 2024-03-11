Фрагмент был взят из ролика, где Навальный отвечает на вопрос о том, что он сказал бы людям, если его убьют. Это видео также послужило трейлером к фильму "Навальный".

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На "Оскаре" показали кадры из фильма "Навальный"

В определенный момент во время церемонии вручения премии "Оскар" были показаны фрагменты из фильма "Навальный", как выражение уважения покойному российскому оппозиционеру. Также, эта речь Алексея Навального стала основным трейлером к его фильму "Навальный".

Обратите внимание! В 2023 году документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра, посвященный Навальному, опередил украинский фильм "Дом из заноз" о детях из Лисичанска и получил престижную награду за "Лучший документальный фильм".

Организаторы решили начать с этого видео традиционное мемориальное выступление, в рамках которого чествовали всех выдающихся представителей киноиндустрии, покинувших этот мир в течение прошлого года.

Украинцы уже выразили свое недовольство относительно появления отрезка видео с российским оппозиционером во время церемонии "Оскар". В сети они выразили свое возмущение и отметили, что такие действия способствуют популяризации России.

Чем особенный нынешний "Оскар" в этом году