Фрагмент був взятий з ролика, де Навальний відповідає на запитання про те, що він сказав би людям, якщо його вб'ють. Це відео також послужило трейлером до фільму "Навальний".

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На "Оскарі" показали кадри зі стрічки "Навальний"

В певний момент під час церемонії вручення премії "Оскар" були показані фрагменти з фільму "Навальний", як вираз шани покійному російському опозиціонеру. Також, ця промова Олексія Навального стала основним трейлером до його фільму "Навальний".

Зверніть увагу! У 2023 році документальний фільм "Навальний" канадського режисера Деніела Роера, присвячений Навальному, випередив український фільм "Будинок зі скалок" про дітей з Лисичанська та отримав престижну нагороду за "Найкращий документальний фільм".

Організатори вирішили почати з цього відео традиційний меморіальний виступ, в рамках якого вшановували всіх видатних представників кіноіндустрії, що покинули цей світ протягом минулого року.

Українці уже висловили своє незадоволення щодо появи відрізка відео з російським опозиціонером під час церемонії "Оскар". У мережі вони висловили свою обуреність та зазначили, що такі дії сприяють популяризації Росії.

Чим особливий цьогорічний "Оскар"