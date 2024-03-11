Фрагмент був взятий з ролика, де Навальний відповідає на запитання про те, що він сказав би людям, якщо його вб'ють. Це відео також послужило трейлером до фільму "Навальний".
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На "Оскарі" показали кадри зі стрічки "Навальний"
В певний момент під час церемонії вручення премії "Оскар" були показані фрагменти з фільму "Навальний", як вираз шани покійному російському опозиціонеру. Також, ця промова Олексія Навального стала основним трейлером до його фільму "Навальний".
Організатори вирішили почати з цього відео традиційний меморіальний виступ, в рамках якого вшановували всіх видатних представників кіноіндустрії, що покинули цей світ протягом минулого року.
Українці уже висловили своє незадоволення щодо появи відрізка відео з російським опозиціонером під час церемонії "Оскар". У мережі вони висловили свою обуреність та зазначили, що такі дії сприяють популяризації Росії.
Чим особливий цьогорічний "Оскар"
- На "Оскарі-2024" Україна вперше отримала золоту статуетку. У номінації "Найкращий документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова.
- "Оппенгеймер" став найкращим фільмом за версією "Оскара-2024". Фільм розповідає історію науковця Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Саме він очолював команду, що працювала над "Мангетенським проєктом". На великі екрани фільм вийшов улітку 2023 року й став одним з найкасовішим.
- Ну а Кілліан Мерфі здобув статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Оппенгеймер". Актор готувався до цієї ролі протягом шести місяців удома, зосереджуючись на голосі та силуеті. Він також скинув вагу, щоб якнайкраще передати образ вченого Роберта Оппенгеймера, який славився своєю пристрастю до випивки та цигарок.