Вночі проти 11 березня в Лос-Анджелесі відбулась 96-та церемонія Американської кіноакадемії, під час якої Оскар вперше отримав український фільм "20 днів у Маріуполі". Не обійшлося на церемонії і без гострих жартів над кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Дивіться також Фільм, який показує правду про російський тероризм: Зеленський про "20 днів у Маріуполі"
"Погане політкоректне шоу"
Ведучий цьогорічного Оскара Джиммі Кіммел зачитав зі сцени зачитав останній пост Дональда Трампа з його соцмережі Truth. У цьому пості він розкритикував самого ведучого за "погане політкоректне шоу".
Також експрезидент США назвав шоу "роками – розрізненим, нудним та дуже несправедливим". І натякнув на погані рейтинги.
Позбудьтеся Кіммела і, можливо, замініть його іншим вимитим, але дешевим „талантом“ ABC, Джорджем Слопанопулосом,
– написав Трамп.
Своєю чергою, Кіммел відповів республіканцю. Він запропонував вгадати, чий це пост.
Хто-небудь? Ні? Добре, дякую, президенте Трамп. Дякую за перегляд, я здивований, що ви все ще — це допомагає вам заповнити ваш час у в’язниці?
– запитав ведучий.
Українців обурило, що під час церемонії Оскара на екрані показали фрагмент промови Навального
- Церемонія вручення "Оскара" обурила українців. Посеред урочистої події організатори розмістили фрагмент промови покійного російського опозиціонера Олексія Навального. Фрагмент був взятий з ролика, де Навальний відповідає на запитання про те, що він сказав би людям, якщо його вб'ють. Це відео також послужило трейлером до фільму "Навальний".
- У 2023 році документальний фільм "Навальний" канадського режисера Деніела Роера, присвячений Навальному, випередив український фільм "Будинок зі скалок" про дітей з Лисичанська та отримав престижну нагороду за "Найкращий документальний фільм".
- Українці уже висловили своє незадоволення щодо появи відрізка відео з російським опозиціонером під час церемонії "Оскар". У мережі вони висловили свою обуреність та зазначили, що такі дії сприяють популяризації Росії.