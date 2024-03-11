"Помогает заполнить время в тюрьме?": Джимми Киммел ответил Трампу на критику

Во время ежегодной церемонии Оскара не обошлось без политических шуток. В частности, одна из них касалась бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония Американской киноакадемии, во время которой Оскар впервые получил украинский фильм “20 дней в Мариуполе”. Не обошлось на церемонии и без острых шуток над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

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"Плохое политкорректное шоу"

Ведущий нынешнего Оскара Джимми Киммел зачитал со сцены зачитал последний пост Дональда Трампа из его соцсети Truth. В этом посте он раскритиковал самого ведущего за "плохое политкорректное шоу".

Также экс-президент США назвал шоу "годами – разрозненным, скучным и очень несправедливым". И намекнул на плохие рейтинги.

Избавьтесь от Киммела и, возможно, замените его другим вымытым, но дешевым "талантом" ABC, Джорджем Слопанопулосом,

– написал Трамп.

В свою очередь, Киммел ответил республиканцу. Он предложил угадать, чей это пост.

Кто-нибудь? Нет? Хорошо, спасибо, президент Трамп. Спасибо за просмотр, я удивлен, что вы все еще - это помогает вам заполнить ваше время в тюрьме?

– спросил ведущий.

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