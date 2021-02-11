Бывшая звезда MMA Джина Карано сыграла в немногих фильмах. Ее актерская карьера началась относительно недавно – в 2009 году.

Более о скандале Актрису Джину Карано уволили из сериала "Мандалорец": скандальная причина

Лишь незначительная часть из тех лент, в которых играла Карано, были успешными. Но некоторые были очень даже кассовыми. Впрочем, наибольшую известность ей принес именно сериал "Мандалорец".

Мы решили вспомнить фильмографию актрисы и выделить лучшие ленты, в которых она играла.

5 лучших фильмов и сериалов с Карой Дюн по версии IMDb:

"Мандалорец" (The Mandalorian) – 2019

Сериал о приключениях одинокого охотника за головами и его нового друга Грогу, которого еще называют маленьким Йодой, получил бешеный отклик среди фанатов "Звездных войн" и не только. События в сериале разворачиваются через 5 лет после падения Галактической Империи. Актриса Джина Карано играла там одну из ключевых ролей – Кару Дюн.

Рейтинг IMDb: 8,8

«Дедпул» (Дэдпул) – 2016 г.

Джина Карано сыграла там девушку по имени Кристин. Она была участницей экспериментов Оружие X, что дало ей необычайную силу. Она борется с преступностью под псевдонимом Ангельская пыль. У Ангельской пыли есть особенность – она ​​может управлять адреналином в своей крови, что дает ей сверхчеловеческую силу.

Рейтинг IMDb: 8

"Почти человек" (Almost Human) – 2013

Это рейтинговый и популярный научно-фантастический сериал, который рассказывает о недалеком будущем. Человек-полицейский и его напарник андроид объединились для того, чтобы служить. Впрочем, на самом деле Джина Карано сыграла там лишь в 1 серии. Но безусловно, этот сериал стал одним из самых высоких ступеней в ее карьере.

Рейтинг IMDb: 8

"Форсаж 6" (Furious 6) – 2013

Это продолжение Известная криминального боевика, первая часть которого вышла еще в 2001 году. Джина Карано играет там Райли Хикс – бывшую военнослужащую, которая присоединилась к группе Доминика Торетто.

Рейтинг IMDb: 7.1

"Кровь и кости" (Blood and Bone) – 2009

Фильм рассказывает о бывшем узнике, который стремится выполнить обещание, данное своему умершему другу. Джина Карано там играет женщину-бойца Веретт.

Рейтинг IMDb: 6,7

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