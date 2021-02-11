Фильмы с Джиной Карано: где снималась актриса, которую уволили из сериала "Мандалорец"
Джина Карано играла в сериале "Мандалорец" одну из главных ролей. Ее уволили из-за политического скандала, что не слишком полезно для ее актерской карьеры. После импичмента Дональда Трампа Девушка сравнила современную политику США с геноцидом.
Бывшая звезда MMA Джина Карано сыграла в немногих фильмах. Ее актерская карьера началась относительно недавно – в 2009 году.
Более о скандале Актрису Джину Карано уволили из сериала "Мандалорец": скандальная причина
Лишь незначительная часть из тех лент, в которых играла Карано, были успешными. Но некоторые были очень даже кассовыми. Впрочем, наибольшую известность ей принес именно сериал "Мандалорец".
Мы решили вспомнить фильмографию актрисы и выделить лучшие ленты, в которых она играла.
5 лучших фильмов и сериалов с Карой Дюн по версии IMDb:
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"Мандалорец" (The Mandalorian) – 2019
Сериал о приключениях одинокого охотника за головами и его нового друга Грогу, которого еще называют маленьким Йодой, получил бешеный отклик среди фанатов "Звездных войн" и не только. События в сериале разворачиваются через 5 лет после падения Галактической Империи. Актриса Джина Карано играла там одну из ключевых ролей – Кару Дюн.
Рейтинг IMDb: 8,8
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«Дедпул» (Дэдпул) – 2016 г.
Джина Карано сыграла там девушку по имени Кристин. Она была участницей экспериментов Оружие X, что дало ей необычайную силу. Она борется с преступностью под псевдонимом Ангельская пыль. У Ангельской пыли есть особенность – она может управлять адреналином в своей крови, что дает ей сверхчеловеческую силу.
Рейтинг IMDb: 8
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"Почти человек" (Almost Human) – 2013
Это рейтинговый и популярный научно-фантастический сериал, который рассказывает о недалеком будущем. Человек-полицейский и его напарник андроид объединились для того, чтобы служить. Впрочем, на самом деле Джина Карано сыграла там лишь в 1 серии. Но безусловно, этот сериал стал одним из самых высоких ступеней в ее карьере.
Рейтинг IMDb: 8
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"Форсаж 6" (Furious 6) – 2013
Это продолжение Известная криминального боевика, первая часть которого вышла еще в 2001 году. Джина Карано играет там Райли Хикс – бывшую военнослужащую, которая присоединилась к группе Доминика Торетто.
Рейтинг IMDb: 7.1
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"Кровь и кости" (Blood and Bone) – 2009
Фильм рассказывает о бывшем узнике, который стремится выполнить обещание, данное своему умершему другу. Джина Карано там играет женщину-бойца Веретт.
Рейтинг IMDb: 6,7
- "Нокаут" (Haywire)
- "Кровавая месть" (In the Blood)
- "Скорость: Автобус 657" (Heist)
- Спасение "Extraction"
- "Кикбоксер: Возмездие" (Kickboxer: Vengeance)
- "Сержант Икс" (Sergeant X)
- "Выжженная земля" (Scorched Earth)
- "Джей в Голливуде" (Madness in the Method Керри)
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