Джина Карано прокомментировала свое увольнение из "Мандалорца" еще одним скандальным заявлением
Актриса Джина Карано прокомментировала свое увольнение с Lucasfilm. Она потеряла свою роль в сериале "Мандалорец" после скандального политического заявления.
Источник:Deadline
Не прошло и суток, как актриса Джина Карано ответила компании Lucasfilm не менее скандальным заявлением, чем предыдущее.
К теме Актрису Джина Карано уволили из сериала "Мандалорец": скандальная причина
Также актриса рассказала о новом проекте, который она разрабатывает вместе с консервативным изданием The Daily Wire.
Daily Wire помогает воплотить в жизнь одно из моих желаний – разработать и снять свой собственный фильм. Я закричала, и моя молитва была услышана. Я передаю прямое послание надежды всем, кто живет в страхе отмены тоталитарной мафии. Я только начала использовать свой голос, который теперь стал свободнее, чем когда-либо прежде. И я надеюсь, что он вдохновит других на то же самое. Они не могут нас отменить, если мы им не позволим,
– заявила Карано.
Что известно о будущем проекте Джины Карано
Карано будет заниматься разработкой и продюсированием фильма, который, по словам Daily Wire, выйдет только для их потребителей. Таким образом компания стремится укрепить свое развлекательное подразделение.
Подробности пока держат в секрете, но известно, что кино выйдет в рамках партнерства Daily Wire с продюсером "Костяного томагавка" – Далласом Сонье. Также Джина Карано сыграет в собственном проекте одну из ролей.
Мы очень рады работать с Джиной Карано, невероятным талантом, брошенным Disney и Lucasfilm за оскорбление авторитарных левых Голливуда. Это то, для чего существует Daily Wire – предоставить альтернативу не только потребителям, но и создателям, которые отказываются поклоняться мафии,
- сказал соучредитель Daily Wire Шапиро.
Основное о скандале между Джиной Карано и Lucasfilm:
- Джина Карано поддержала бывшего президента США Дональда Трампа громким заявлением – сравнила действия нынешних политиков США (процесс импичмента против Трампа) с геноцидом евреев.
- Сеть возмутили слова актрисы, ведь во время штурма Капитолия, к которому подстрекал Трамп, погибло 5 человек. Поэтому люди начали активно распространять сообщения с хэштегом #FireGinaCarano ( "освободите Джину Карано»).
- К мнению американцев прислушивались кинопроизводители. Они заверили, что Карано больше не появится ни в последующих сериях "Мандалорца", ни в любой другой ленте франшизы "Звездные войны".
- Кроме этого, агентство UTA, которое представляло Джину Карин в Голливуде, тоже отказалось от сотрудничества с ней.
Поделиться новостью