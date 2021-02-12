Актриса Джина Карано прокомментировала свое увольнение с Lucasfilm. Она потеряла свою роль в сериале "Мандалорец" после скандального политического заявления.

Не прошло и суток, как актриса Джина Карано ответила компании Lucasfilm не менее скандальным заявлением, чем предыдущее.

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Также актриса рассказала о новом проекте, который она разрабатывает вместе с консервативным изданием The Daily Wire.

Daily Wire помогает воплотить в жизнь одно из моих желаний – разработать и снять свой собственный фильм. Я закричала, и моя молитва была услышана. Я передаю прямое послание надежды всем, кто живет в страхе отмены тоталитарной мафии. Я только начала использовать свой голос, который теперь стал свободнее, чем когда-либо прежде. И я надеюсь, что он вдохновит других на то же самое. Они не могут нас отменить, если мы им не позволим,

– заявила Карано.

Что известно о будущем проекте Джины Карано

Карано будет заниматься разработкой и продюсированием фильма, который, по словам Daily Wire, выйдет только для их потребителей. Таким образом компания стремится укрепить свое развлекательное подразделение.

Подробности пока держат в секрете, но известно, что кино выйдет в рамках партнерства Daily Wire с продюсером "Костяного томагавка" – Далласом Сонье. Также Джина Карано сыграет в собственном проекте одну из ролей.

Мы очень рады работать с Джиной Карано, невероятным талантом, брошенным Disney и Lucasfilm за оскорбление авторитарных левых Голливуда. Это то, для чего существует Daily Wire – предоставить альтернативу не только потребителям, но и создателям, которые отказываются поклоняться мафии,

- сказал соучредитель Daily Wire Шапиро.

Основное о скандале между Джиной Карано и Lucasfilm: