Акторка Джина Карано прокоментувала своє звільнення з Lucasfilm. Вона втратила свою роль в серіалі "Мандалорець" після скандальної політичної заяви.

Не минуло й доби, як акторка Джина Карано відповіла компанії Lucasfilm не менш скандальною заявою, ніж попередня.

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Також акторка розповіла про новий кінопроєкт, який вона розробляє разом з консервативним виданням The Daily Wire.

Daily Wire допомагає втілити в життя одну з моїх мрій – розробити та зняти свій власний фільм. Я закричала, і моя молитва була почута. Я передаю пряме послання надії всім, хто живе в страху скасування тоталітарної мафії. Я тільки почала використовувати свій голос, який тепер став вільнішим, ніж будь-коли раніше. І я сподіваюся, що він надихне інших на те ж саме. Вони не можуть нас скасувати, якщо ми їм не дозволимо,

– заявила Карано.

Що відомо про майбутній проєкт Джини Карано

Карано буде займатися розробкою та продюсуванням фільму, який, за словами Daily Wire, вийде лише для їхніх споживачів. Таким чином компанія прагне зміцнити свій розважальний підрозділ.

Подробиці поки тримають в секреті, але відомо, що кіно вийде в рамках партнерства Daily Wire з продюсером "Кістяного томагавка" – Далласом Соньє. Також Джина Карано зіграє у власному проєкті одну з ролей.

Ми дуже раді працювати з Джиною Карано, неймовірним талантом, кинутим Disney і Lucasfilm за образу авторитарних лівих Голлівуду. Це те, для чого існує Daily Wire – надати альтернативу не тільки споживачам, але і творцям, які відмовляються поклонятися мафії,

– сказав співзасновник Daily Wire Шапіро.

Основне про скандал між Джиною Карано та Lucasfilm: