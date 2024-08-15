Умерла Джина Роулендс –звезда фильма "Дневник памяти"

Актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет. Больше всего ее знали за роль в знаменитом фильме "Дневник памяти".

Звезда фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс около 5 лет боролась с болезнью. О потере сообщил сын актрисы.

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Джина Роулендс умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Ее близкие были рядом.

Официально неизвестно, какая именно причина смерти актрисы. Однако в июне этого года ее сын Ник Кассаветис сообщил, что его мать борется с болезнью Альцгеймера. В фильме "Дневник памяти" она, собственно, и сыграла женщину с деменцией.



Джина Роулендс / Фото IMDb

Чем известна Джина Роулендс