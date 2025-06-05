На Netflix состоялась долгожданная премьера 3 сезона культового сериала "Джинни и Джорджия"
- 5 июня 2025 года на Netflix вышел третий сезон сериала "Джинни и Джорджия", который состоит из 10 эпизодов.
- Второй сезон закончился арестом Джорджии, что привело к кризису в семье.
- Зрители уже могут просмотреть все эпизоды третьего сезона на платформе Netflix.
5 июня 2025 года вышел третий сезон популярного сериала на Netflix под названием "Джинни и Джорджия". Это популярная драматическая комедия о непростых отношениях матери и дочери.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix. В материале узнаете больше подробностей нового сезона.
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Что известно о 3 сезоне сериала "Джинни и Джорджия"
Известно, что в третьем сезоне будет 10 эпизодов и все они уже доступны для просмотра на Netflix.
Больше драмы. Больше чувств. Больше беспорядка. Готовы, персики?
– говорится в заметке.
Напомним, второй сезон завершается арестом Джорджии, а ее семья оказывается на изломе доверия, любви и правды, поэтому семья оказывается под угрозой.
В третьем сезоне Джинни будет пытаться разобраться с собой и найти опору в этом нестабильном мире, полном лжи и несправедливости.
"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
И пока Пол, Джо и другие персонажи будут сталкиваться с испытаниями, которые изменят все, прошлое снова и снова будет напоминать о себе.
Настоящие поклонники ленты уже с нетерпением ожидают просмотра новейших эпизодов. Поэтому нечего терять времени, 3 сезон уже ждет вас!
Кстати, если вы предпочитаете просмотр лент на Netflix, то обратите внимание на самый популярный высокорейтинговый боевик, который стал фаворитом украинцев на стриминговой платформе.