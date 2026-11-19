Популярная семейная драма "Джинни и Джорджия" официально возвращается на экраны. Стриминговая платформа Netflix объявила дату премьеры четвертого сезона и показала первые эксклюзивные кадры из грядущего релиза.

Кстати, его премьера запланирована на 21 января 2027 года. Как сообщает Netflix, новый сезон подготовил для семьи Миллеров очередное испытание на прочность.

Джорджия, хоть и избежала обвинения в убийстве, однако вновь оказалась на грани банкротства. Ситуацию осложняет ее неожиданная беременность, ведь имя отца будущего ребенка остается тайной даже для нее самой.

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В то же время темное прошлое героини вновь выходит на поверхность из-за ряда странных событий. Джинни стремится разорвать круг бесконечного хаоса, а юному Остину придется оказаться один на один против всего мира в этот переломный для семьи момент.

К главным ролям возвращаются Брианна Хауи и Антония Джентри. Кроме того, в актерский состав также вошли Феликс Маллард, Сара Вейсгласс, Скотт Портер, Дизель Ла Торрака, Дженнифер Робертсон, Рэймонд Аблек, Кэти Дуглас, Челси Кларк и Натан Митчелл.

А знали ли вы, как изменились актеры сериала "Джинни и Джорджия" за несколько лет?