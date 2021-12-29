Напомним, что ранее утверждалось, что создатели специального выпуска не собираются приглашать автора оригинальных книг на празднование. Фанаты писательницы возмутились и связали такое решение со скандалом, в который влипла Роулинг за свои комментарии о трансгендерах.

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Что случилось

Роулинг серьезно раскритиковали в июне 2020 года, когда она заявила о антитрансгендерной позиции в твиттере. Ее обвинили в трансфобии, тогда же звезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт выступили против ее высказываний и поддержали трансгендеров.

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Джоан Роулинг появится в спецэпизоде "Возвращение в Хогвартс"

В конце концов стало известно, что автор оригинальных историй о Гарри Поттере таки примет участие в спецэпизоде. Там актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на тысячи людей и на них лично, после чего в кадре покажут и саму писательницу.

Одна из причин, почему я так восхищаюсь Роулинг, – это ее способность вернуть людям любовь к чтению,

– говорит Рэдклифф.

Интересный факт! Премьера экранизации первого романа о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" состоялась 16 ноября 2001 года.

Спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.

"Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс" 2022: смотрите трейлер