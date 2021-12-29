Нагадаємо, що раніше стверджувалося, що творці спеціального випуску не збираються запрошувати авторку оригінальних книг на святкування. Фанати письменниці обурилися та зв'язали таке рішення зі скандалом, у який влипла Роулінг через свої коментарі про трансгендерів.
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Що трапилося
Роулінг серйозно розкритикували у червні 2020 року, коли вона заявила про антитрансгендерну позицію у твітері. Її звинуватили у трансфобії, тоді ж зірки Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Ґрінт виступили проти її висловлювань і підтримали трансгендерів.
Джоан Роулінг з'явиться у спецепізоді "Повернення у Гоґвортс"
Зрештою стало відомо, що авторка оригінальних історій про Гаррі Поттера таки візьме участь у спецепізоді. Там актори обговорюватимуть, наскільки сильно книги Роулінг вплинули на тисячі людей і на них особисто, після чого в кадрі покажуть і саму письменницю.
Одна з причин, чому я так захоплююся Роулінг, – це її здатність повернути людям любов до читання,
– говорить Редкліфф.
Спецепізод "Повернення у Гоґвортс" вийде на HBO Max 1 січня 2022 року.
"Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу" 2022: дивіться трейлер