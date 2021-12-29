Джоан Роулинг все же появится в праздничном спецэпизоде "Гарри Поттера"
Источник:Independent
Автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг все-таки появится в документальном фильме "Возвращение в Хогвартс". Праздничный эпизод посвящен 20-летию премьеры первого фильма "Гарри Поттер и философский камень".
Напомним, что ранее утверждалось, что создатели специального выпуска не собираются приглашать автора оригинальных книг на празднование. Фанаты писательницы возмутились и связали такое решение со скандалом, в который влипла Роулинг за свои комментарии о трансгендерах.
Интересно Разрушаем мифы в кино: 5 популярных стереотипов о казино, которые нам навязывает Голливуд
Что случилось
Роулинг серьезно раскритиковали в июне 2020 года, когда она заявила о антитрансгендерной позиции в твиттере. Ее обвинили в трансфобии, тогда же звезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт выступили против ее высказываний и поддержали трансгендеров.Премьера крутого фильма / сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде "Возвращение в Хогвартс"
В конце концов стало известно, что автор оригинальных историй о Гарри Поттере таки примет участие в спецэпизоде. Там актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на тысячи людей и на них лично, после чего в кадре покажут и саму писательницу.
Одна из причин, почему я так восхищаюсь Роулинг, – это ее способность вернуть людям любовь к чтению,
– говорит Рэдклифф.
Спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.
"Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс" 2022: смотрите трейлер