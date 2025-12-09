В материале 24 Канала читайте, в каких фильмах снялся Джон Малкович. Если вы так и не нашли, что посмотреть вечером, не обходите нашу подборку.

Список фильмов с Джоном Малковичем

"РЕД" (2010)

Рейтинг IMDb : 7.0/10

: 7.0/10 Роль: Марвин Боггс

Оперативник Фрэнк Мозес ушел в отставку. Жизнь мужчины проходит спокойно, но вдруг в его дом заходит отряд вооруженных бойцов. Главный герой убегает, а с собой берет клерка пенсионной конторы Сару. Фрэнк хочет разобраться в ситуации, поэтому обращается за помощью к коллегам.

"Великий Бак Ховард" (2008)

Рейтинг IMDb : 6.4/10

: 6.4/10 Роль: Бак Говард

В центре сюжета – фокусник-гипнотизер, чья карьера подходит к завершению, и его помощник. Последний бросил учебу в юридической школе ради работы и расстроил своего отца. Главные герои представляют шоу в разных провинциальных городах, однако однажды все меняется.

"Подмена" (2008)

Рейтинг IMDb : 7.7/10

: 7.7/10 Роль: преподобный Густав Бриглеб

События фильма, основанный на реальных событиях, разворачиваются в Лос-Анджелесе 1920-х годов. Это история о Кристин Коллинз, которая обращается в полицию из-за исчезновения своего сына.

Позже полицейские сообщают, что нашли мальчика, но главная героиня заявляет, что это не ее сын. После этого женщину отправляют в клинику для душевнобольных. Впоследствии Кристин узнает, что ее ребенок стал жертвой серийного убийцы. Она пытается самостоятельно найти правду и начинает бороться с системой.

