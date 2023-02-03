С новыми персонажами и декорациями: в сети появились свежие кадры из "Джона Вика 4"

Поклонники предыдущих лент о Джоне Вике наконец-то получили не только трейлер будущего фильма, но и порцию свежих кадров с новыми персонажами и декорациями. Премьера "Джона Вика 4" состоится 24 марта.

После взрывного финала фильма "Джон Вик 3" в четвертую часть возвращается режиссер франшизы Чад Стахелски. А к главной роли – Киану Ривз.

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В сети представили новые кадры из "Джона Вика 4"

Новые фото демонстрируют несколько аспектов нового фильма, в частности беседу наемного убийцы Киану Ривза с королем подземной магии Лоуренсом Фишберной и Уинстоном, в который превратился Иан Макшейн. После взрывного финала фильма "Джон Вик 3" в четвертую часть возвращается режиссер франшизы Чад Стахелски.

Новые кадры из будущего фильма "Джон Вик 4" / Lionsgate

Как вы уже могли видеть с трейлера, который показали в ноябре и новых фото, в продолжении появятся немало новых персонажей и локации сражений. Ожидается, что "Джон Вик 4" расскажет о главном персонаже Ривза, который хочет реализовать план свержения Высшего стола и сталкивается со старыми друзьями.

Сюжет четвертой части долго держал в тайне. Впрочем, в одном интервью Чад Стахелски сказал, что в новой истории не стоит ждать счастливого финала. По словам Рина Саваяма, играющего роль Акиры, четвертая часть о Джоне Вике станет лучшим фильмом в серии, потому что в нем создатели перешли к совершенно новым масштабам.

Джон Вик раскрывает путь к победе над высшим столом. Но прежде чем он сможет обрести свободу, Вик должен столкнуться с новым врагом с мощными альянсами по всему миру и силами, которые превращают старых друзей в врагов,

– говорится в описании к трейлеру.

"Джон Вик 4": смотрите трейлер фильма