Предательство отменяется: у Джонни Деппа впервые прокомментировали слухи о визите в Москву
На днях по сети распространилась информация, что Джонни Депп планирует визит в Москву. К тому же, во время российской премьеры исторической драмы "Фаворитка" с его участием, зрителям якобы показали обращение актера к россиянам.
Помощник Джонни Деппа уже отреагировал на вбросы российской пропаганды. Сам Джонни Депп не выходил на связь по этой ситуации.
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Поедет ли Депп в Россию
По словам продюсера Стивена Дейтерса, актер не планирует визит в Москву. Тем более видео, которое показали перед премьерой "Фаворитки", не было адресовано россиянам, а записывалось для мирового проката.
Нет. Это был ролик, снятый для глобального релиза фильма. И никаких визитов в Россию не будет,
– говорится в комментарии.
Депп не обращался к россиянам / Скриншот с твиттера
Заметьте, Депп уже побывал в России: однажды приезжал на телевидение, а в другой – давал концерт в Москве. Впрочем, после полномасштабного вторжения он поддержал Украину.
Что известно о первой большой роли Деппа после секс-скандала
Впервые после 6-летнего перерыва в кино Депп сыграл короля Людовика XV при Версальском дворе в фильме о жизни Жанны дю Барри "Фаворитка". По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, хоть и отличающаяся жадной чертой культуры и удовольствий, однако благодаря интеллекту и привлекательности шаг за шагом поднимается по социальной вертикали. Она становится любимицей короля Людовика XV и он влюбляется в нее.
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