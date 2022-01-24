Актер перевоплотится во французского короля Людовика XV в драме режиссера Майвенн, которая также участвует в съемках. Она играет в картине Мадам дю Барри, фаворитку короля-бабника.

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Название и сюжет фильма пока не рассекречивают. Известно, что съемки продлятся три месяца в разных местах Парижа, в частности в Версальском дворце.



Людовик XV и Мадам дю Барри / Фото из Википедии / коллаж 24 канала

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Интересно, что правление Людовика XV было одним из самых продолжительных в истории – 59 лет. Однако, в конце жизни его обвиняли в разврате и коррупции. Король мало уделял внимания управлению государством, поэтому проиграл Семилетнюю войну (1756-1763 годы), в результате которой Франция потеряла ряд колоний.



Версаль, где будет происходить большинство съемок / Фото из Википедии

Напомним, после скандального судебного процесса с Эмбер Херд, студия Warner Bros. уволила актера из последней части фильма "Фантастические твари и где их искать". Вместо Деппа, главного злодея Гелерта Гриндельвальда а, в третьей части франшизы сыграл Мадс Миккельсен.

Недавно компания Discovery + планирует снять документальный фильм о судебном разбирательстве по разводу между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд. В ленте рассмотрят две стороны, покажут интервью с адвокатами, а также фрагменты домашних видео и телефонных разговоров актеров.

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Что известно о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд