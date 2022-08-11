Режиссером драмы стала Майвенн, также участвующая в съемках. Она сыграет в картине Жанны дю Барри, фаворитку короля-бабия. Известно, что студия Why Not Productions опубликовала первый кадр с Джонни Деппом в роли Людовика XV.
Интересно Это фейк: Джонни Депп не вернется к роли Джека Воробья
"Жанна Дюбарри": что известно о картине, в которой сыграет Джонни Депп
Фильм расскажет о жизни Жанны дю Барри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе, после мадам де Помпадур. Сценаристами проекта выступили Майвенн и Тедди Люсси-Модест.
По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, хоть и отличающаяся жадной чертой культуры и удовольствий, однако благодаря интеллекту и привлекательности шаг за шагом поднимается по социальной вертикали. Она становится любимицей короля Людовика XV и он влюбляется в нее.
Джонни Депп в роли короля Людовика XV / Фото Why Not Productions
Съемки проходят в разных местах Парижа, в частности в Версальском дворце.
Людовик XV и Мадам дю Барри / Фото из Википедии / Коллаж 24 канала
Интересно, что правление Людовика XV было одним из самых продолжительных в истории – 59 лет. Однако, в конце жизни его обвиняли в разврате и коррупции. Король мало уделял внимания управлению государством, поэтому проиграл Семилетнюю войну (1756—1763 годы), в результате которой Франция потеряла ряд колоний.
Версаль, где будет проходить большинство съемок / Фото из Википедии
Напомним, после скандального судебного процесса с Эмбером Гердом, студия Warner Bros. уволила актера из последней части фильма "Фантастические звери и где их искать". Вместо Деппа, главного злодея Геллерта Гриндельвальда, в третьей части франшизы сыграл Мадс Миккельсен.
Недавно компания Discovery+ сообщила, что планирует снять документальный фильм о судебном разбирательстве по разводу между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Герд. В фильме обосновают две стороны, покажут интервью с адвокатами, а также фрагменты домашних видео и телефонных разговоров актеров.
Результаты судебного приговора между Джонни Деппом и Эмбер Герд
- С 11 апреля шло рассмотрение дела Джонни Деппа и Эмбер Герд в суде. В заключении присяжные приняли, что актриса оговорила бывшего в своей статье 2018 года;
- Суд присудил Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов, а Эмбер Герд – в размере 2 миллионов долларов – семь присяжных решили, что актер также оговорил бывшую жену;
- После вердикта Эмбер Герд заявила, что разочарована судебным решением, а Джонни Депп признался, что после 6 лет к нему вернулась жизнь.