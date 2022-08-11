Режиссером драмы стала Майвенн, также участвующая в съемках. Она сыграет в картине Жанны дю Барри, фаворитку короля-бабия. Известно, что студия Why Not Productions опубликовала первый кадр с Джонни Деппом в роли Людовика XV.

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"Жанна Дюбарри": что известно о картине, в которой сыграет Джонни Депп

Фильм расскажет о жизни Жанны дю Барри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе, после мадам де Помпадур. Сценаристами проекта выступили Майвенн и Тедди Люсси-Модест.

По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, хоть и отличающаяся жадной чертой культуры и удовольствий, однако благодаря интеллекту и привлекательности шаг за шагом поднимается по социальной вертикали. Она становится любимицей короля Людовика XV и он влюбляется в нее.



Джонни Депп в роли короля Людовика XV / Фото Why Not Productions

Съемки проходят в разных местах Парижа, в частности в Версальском дворце.



Людовик XV и Мадам дю Барри / Фото из Википедии / Коллаж 24 канала

Интересно, что правление Люд овика XV было одним из самых продолжительных в истории – 59 лет. Однако, в конце жизни его обвиняли в разврате и коррупции. Король мало уделял внимания управлению государством, поэтому проиграл Семилетнюю войну (1756—1763 годы), в результате которой Франция потеряла ряд колоний.



Версаль, где будет проходить большинство съемок / Фото из Википедии

Напомним, после скандального судебного процесса с Эмбером Гердом, студия Warner Bros. уволила актера из последней части фильма "Фантастические звери и где их искать". Вместо Деппа, главного злодея Геллерта Гриндельвальда, в третьей части франшизы сыграл Мадс Миккельсен.

Недавно компания Discovery+ сообщила, что планирует снять документальный фильм о судебном разбирательстве по разводу между американскими актерами Джонни Деппом и Эмбер Герд. В фильме обосновают две стороны, покажут интервью с адвокатами, а также фрагменты домашних видео и телефонных разговоров актеров.

Результаты судебного приговора между Джонни Деппом и Эмбер Герд