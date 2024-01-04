Читайте в материале, что сказал Джонни Синс об украинках и русских женщинах и смотрите фото, которое опубликовала Юлия Сенюк.
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Порноактер Джонни Синс поддержал Украину
На инстаграм странице украинской актрисы фильмов для взрослых Юлии Сенюк появилась фотография с "Лысым из Brazzers". На этом снимке он позирует в черной футболке с сине-желтым трезубцем, которую она подарила ему.
Легендарное фото с Джонни Синсом. Я свою миссию выполнила и загребала Джонни,
– в шутку написала Джозефина под фото.
Актриса также отметила, что Джонни без колебаний согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Она отметила, что ему очень нравятся украинки.
Когда я спросила его, какой национальности девочки ему не нравятся, он ответил – россиянки. А на вопрос о том, кто ему больше нравится, сразу сказал, что украинки,
– рассказала порнозвезда о своей беседе с "Лысым".
Джонни Синс поддерживает Украину: в сети отреагировали
Среди комментариев под фото можно обнаружить негативные отзывы от хейтеров из России, которых, очевидно, задело фото Джонни Синса с украинским трезубцем. Они утверждают, что актер, похоже, ничего не понимает о войне. Украинцы также прокомментировали снимок, вот что они пишут:
- "Украинизация прошла успешно"
- "Наш казак!"
- "Приклей ему чуба и усы, будет настоящий казак!"
- "Молодец парень!"