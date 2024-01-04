Читайте в матеріалі, що сказав Джонні Сінс про українок та російських жінок та дивіться фото, яке опублікувала Юлія Сенюк.

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Порноактор Джонні Сінс підтримав Україну

На інстаграм сторінці української акторки фільмів для дорослих Юлії Сенюк з'явилася фотографія з "Лисим із Brazzers". На цьому знімку він позує у чорній футболці з синьо-жовтим тризубом, яку вона подарувала йому.

Легендарне фото з Джонні Сінсом. Я свою місію виконала і загербувала Джонні,

– жартома написала Джозефіна під фото.

Акторка також відмітила, що Джонні без вагань погодився сфотографуватися в патріотичній футболці. Зазначила також, що йому дуже подобаються українки.

Коли я запитала його, якої національності дівчата йому не подобаються, він відповів – росіянки. А на запитання про те, хто йому найбільше подобається, відразу сказав, що українки,

– розповіла порнозірка про свою бесіду з "Лисим".

Джонні Сінс підтримує Україну: у мережі відреагували

Серед коментарів під фото можна виявити негативні відгуки від хейтерів із Росії, яких, очевидно, зачепило фото Джонні Сінса з українським тризубом. Вони стверджують, що актор, здається, нічого не розуміє про війну. Українці також прокоментували знімок, ось, що вони пишуть: