"Лысый из Brazzers" выразил поддержку Украине: неожиданное фото с украинской порноактрисой

Известный актер фильмов для взрослых, Джонни Синс, более известный как "Лысый из Brazzers", выразил свою поддержку Украине. Он решил поддержать страну, надев футболку с гербом, которую подарила ему украинская актриса Юлия Сенюк.

Читайте в материале, что сказал Джонни Синс об украинках и русских женщинах и смотрите фото, которое опубликовала Юлия Сенюк.

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Порноактер Джонни Синс поддержал Украину

На инстаграм странице украинской актрисы фильмов для взрослых Юлии Сенюк появилась фотография с "Лысым из Brazzers". На этом снимке он позирует в черной футболке с сине-желтым трезубцем, которую она подарила ему.

Легендарное фото с Джонни Синсом. Я свою миссию выполнила и загребала Джонни,

– в шутку написала Джозефина под фото.

Актриса также отметила, что Джонни без колебаний согласился сфотографироваться в патриотической футболке. Она отметила, что ему очень нравятся украинки.

Когда я спросила его, какой национальности девочки ему не нравятся, он ответил – россиянки. А на вопрос о том, кто ему больше нравится, сразу сказал, что украинки,

– рассказала порнозвезда о своей беседе с "Лысым".

Джонни Синс поддерживает Украину: в сети отреагировали

Среди комментариев под фото можно обнаружить негативные отзывы от хейтеров из России, которых, очевидно, задело фото Джонни Синса с украинским трезубцем. Они утверждают, что актер, похоже, ничего не понимает о войне. Украинцы также прокомментировали снимок, вот что они пишут: