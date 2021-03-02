В Голливуде готовятся к съемкам романтической комедии "Билет в рай" (Ticket To Paradise). Главные роли в ней получили Джордж Клуни и Джулия Робертс.

Режиссерское кресло в комедии займет Ол Палкер. Именно он экранизирует сценарий Теда Мелфи, хорошо известного в Голливуде по фильму "Скрытые фигуры".

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Раскрыли в СМИ и первые детали ленты. По данным Variety, Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграют разведенную пару. Главные герои вынуждены организовать совместную поездку на Бали, чтобы помешать дочери повторить их ошибку, которая произошла 25 лет назад. Ре чь шла о браке, что подтвердили источники.

Съемки комедии "Билет в рай" пока не начались. Известно, что проект планируют отснять до конца 2021 года.

Джордж Клуни и Джулия Робертс в фильмах

Как Джордж Клуни, так и Джулия Робертс могут похвастаться немалой фильмографией. Но есть у них и общие проекты, которые уже успели стать любимыми для миллионов киноманов.

Так, бывшую пару актеры сыграли в "Одиннадцать друзей Оушена". После выхода ленты в 2001 году все даже заговорили о возможном романе, ведь на экране и на красных дорожках Джулия Робертс и Джордж Клуни демонстрировали особо нежное общение.



Джулия Робертс и Джордж Клуни / Фото IMDb

Кроме этого, актеры сыграли вместе в фильме "Финансовый монстр". Уже в этой ленте Джордж Клуни и Джулия Робертс не строили влюбленных, однако страсти в триллере хватало, ведь голливудский красавец должен б ыл бороться за свою жизнь в прямом эфире шоу.