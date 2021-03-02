У Голлівуді готуються до зйомок романтичної комедії "Квиток до раю" (Ticket To Paradise). Головні ролі в ній отримали Джордж Клуні і Джулія Робертс.

Режисерське крісло в комедії займе Ол Палкер. Саме він екранізує сценарій Теда Мелфі, добре відомого в Голлівуді за фільмом "Приховані фігури".

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Розкрили у ЗМІ і перші деталі стрічки. За даними Dedline, Джулія Робертс і Джордж Клуні зіграють розлучену пару. Головні герої змушені організувати спільну мандрівку на Балі, щоб завадити доньці повторити їхню помилку, яка сталась 25 років тому. Ймовірно, мова йшла про шлюб.

Зйомки комедії "Квиток до раю" поки не розпочались. Відомо, що проєкт планують відзняти до кінця 2021 року.

Джордж Клуні і Джулія Робертс у фільмах

Як Джордж Клуні, так і Джулія Робертс можуть похизуватись чималою фільмографією. Та є у них і спільні проєкти, які вже встигли стати улюбленими для мільйонів кіноманів.

Так, колишню пару актори зіграли в "Одинадцять друзів Оушена". Після виходу стрічки в 2001 році всі навіть заговорили про можливий роман, адже на екрані та на червоних доріжках Джулія Робертс і Джордж Клуні демонстрували особливо ніжне спілкування.



Джулія Робертс і Джордж Клуні / Фото IMDb

Окрім цього, актори зіграли разом у фільмі "Фінансовий монстр". Вже у цій стрічці Джордж Клуні і Джулія Робертс не вдавали закоханих, однак пристрасті у трилері не бракувало, адже голлівудський красень мусив боротись за своє життя у прямому ефірі шоу.



Фільм "Фінансовий монстр" / Фото IMDb