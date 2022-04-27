В инстаграм-сторис звезда рассказала, как проходят ее первые дни на съемках с момента полномасштабного вторжения России. Также она сообщила, что учит вместе с сыном нидерландский язык.

Кстати Вместе с ним пойдет целая эпоха лжи, крови и невежества – Ксения Мишина о крейсере "Москва" Ксения Мишина вернулась к съемкам фильма

Актриса поделилась кадрами по бэкстейджу съемок.

У меня сегодня первый съемочный день. Удивительные ощущения, что я была актрисой в прошлой жизни. Сейчас мы сняли первую сцену и я еле произносила свой текст,

– сказала звезда сериала "Крепостная".



Ксения Мишина вернулась к съемкам фильма / Скриншот сторис актрисы

Напомним, актриса Ксения Мишина пересиживала войну в Закарпатье. Однако недавно она призналась, что едет в Бельгию работать над проектом.

Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже участвовала несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине,

– призналась Ксения Мишина.