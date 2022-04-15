Ксения Мишина почти каждый день показывает в соцсети ужасающие события войны и поддерживает Украину. Что связывает актрису " Крепостной " с военным кораблем России и в какие воспоминания детства ушла звезда – читайте дальше.

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Ксения Мишина вспомнила о детстве и отреагировала на уничтоженный крейсер "Москва"

Мишина вспомнила, как в 1996 году, когда ей было всего 7 лет, гуляла с мамой по Одессе и наблюдала за большим кораблем и сильно гордилась своим городом. Следующее воспоминание звезды – в 10 лет, когда шла с папой на парад в честь Дня Победы. Проходя мимо крейсера "Москва", ей казалось, что война больше невозможна.

Далее Ксения вспомнила, как в 20 лет ехала поездом в родной Севастополь и тоже любовалась большими серыми кораблями. Ее дом в Крыму казался тогда самым теплым и милым местом на Земле. Однако, по словам актрисы, ей это только казалось.

А сейчас Мишине не кажется, ее дом стал чудовищем, пытающимся сожрать своего ребенка: "Флер детских воспоминаний растворился и я вижу, как эти машины-убийцы наставили на меня свои орудия".

Я чувствую все это, всю эту кровожадную систему, как сошло с ума животное, которое стонет и разрывает на кровавые куски все, что случается ему под лапу. И не важно, даже если это его детеныш,

– эмоционально написала Мишина.

"Мне больше ничего не кажется. У меня больше нет того дома. Его забрали и я давно отчаивала эту потерю, – дополнила звезда. – Сегодня я с легким сердцем говорю: "Прощай, крейсер "Москва", я рада, что вместе с этим символом, пойдет целая эпоха лжи, крови и невежества".



Ксения Мишина, вероятно, в возрасте 7 лет / Фото с инстаграма актрисы

Полный текст публикации Ксении Мишиной:

"Севастополь, 1996 год, мне 7, гуляем с мамой на Приморском бульваре, я наблюдаю за большим кораблем и ужасно горжусь своим городом, тогда мне кажется это чем-то очень важным.

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Мне кажется – ключевое.

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Мне 10, идем с папой на парад в честь Дня Победы. Я иду, смотрю на крейсер "Москва" и мне кажется, что ничего страшного уже не случится, ведь такая ужасная трагедия, война невозможна.

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Мне 20, я еду в поезде домой, в родной Севастополь, позади первой сессии, в чужом и большом Киеве. Проезжая вдоль испещренных бухтами берегов Севастополя, я наблюдаю за красивыми серыми кораблями и крейсером и мне кажется, что нет места безопаснее, теплее уютнее.

Мой дом кажется мне самым хорошим, детские воспоминания теплым растекаются по телу и мне кажется.

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Мне кажется…

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А сейчас мне не кажется, мой дом точно стал чудовищем, которое пытается сожрать своего ребенка. Флер детских воспоминаний растворился, и я вижу, как эти машины-убийцы наставили на меня свои орудия. Я чувствую все это, всю эту кровожадную систему, как сошло с ума животное, которое стонет и разрывает на кровавые куски все, что случается ему под лапу. И не важно, даже если это его детеныш. ⠀

Мне больше ничего не кажется. У меня больше нет того дома. Его унесли и я давно отчаивала эту потерю.

Сегодня я с легким сердцем говорю: "Прощай, крейсер "Москва", я рада, что вместе с этим символом, пойдет целая эпоха лжи, крови и невежества".

Недавно Мишина высмеяла Лукашенко, смонтировав видео с кадрами из " Крепостной ". В роли жесткой помещицы Лидии Шефер она отправила Лукашенко куда подальше: "Молчать ты станешь говорить, когда я скажу". Ее подруга-актриса Наталья Денисенко назвала видео "лучшим мемом".

В то же время Денисенко рассказала о российских коллегах, решивших молчать о войне России против Украины. Кроме того, отметила, что всю жизнь будет ненавидеть всех россиян и научит ненавидеть своих детей.