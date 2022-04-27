В інстаграм-сторіс зірка розповіла, як проходять її перші дні на зйомках з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Також вона повідомила, що вчить разом з сином нідерландську мову.

До речі Разом з ним піде ціла епоха брехні, крові та невігластва, – Ксенія Мішина про крейсер "Москва" Ксенія Мішина повернулась до зйомок фільму

Актриса поділилася кадрами з бекстейджу зйомок.

У мене сьогодні перший знімальний день. Дивовижні відчуття, що я була акторкою у минулому житті. Зараз ми відзняли першу сцену і я ледве вимовляла свій текст,

– сказала зірка серіалу "Кріпосна".



Ксенія Мішина повернулась до зйомок фільму / Скриншот сторіс акторки

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина пересиджувала війну на Закарпатті. Однак, нещодавно вона зізналась, що їде до Бельгії працювати над проєктом.

Задовго до війни планувався бельгійський проєкт, у якому я вже брала участь декілька років тому. І зараз запустилася друга частина. Скажу чесно, було трохи тяжко прийняти це рішення. Але я зрозуміла, що можу й хочу працювати. Я вижила, і я в безпеці. Можу і хочу розповісти усьому світові про Україну,

– зізналась Ксенія Мішина.