Где сейчас Екатерина Кузнецова, которая была в отношениях с россиянином
- Екатерина Кузнецова разорвала отношения с экс-бойфрендом и теперь живет в Украине, строя карьеру в кино.
- Она сыграла главную роль в фильме "Испытательный срок", который вышел на экраны 8 января.
Екатерина Кузнецова одна из самых популярных украинских актрис современности. Вы могли видеть ее в сериале "Любовь и пламя", где Екатерина сыграла одну из ключевых ролей.
8 января на больших экранах состоялась премьера фильма "Испытательный срок", в котором зрители также могут увидеть актрису. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Екатерина и как изменилась ее жизнь.
Где сейчас Екатерина Кузнецова?
После 2014 года Екатерина Кузнецова была одной из тех актрис, которые продолжили свою карьеру в России. Впрочем после начала полномасштабной войны она проявила четкую проукраинскую позицию и открыто говорит о войне.
В тот период актриса находилась в отношениях с россиянином. Правда, проживали они за рубежом, ведь ее экс-бойфренд не поддерживал путинский режим и был категорически против жизни в России. После начала полномасштабного вторжения мужчина открыто осудил войну, а супруги выехали из России и поселились на острове Тенерифе. Максим даже рассматривал возможность получения украинского гражданства.
Однако недавно стало известно, что Екатерина Кузнецова разорвала отношения с женихом и сейчас является холостячкой.
Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно,
– писала тогда Екатерина Кузнецова.
Их отношения не выдержали расстояния: бывший возлюбленный актрисы проживал и строил бизнес за рубежом, тогда как Екатерина большую часть времени находится в Украине, где строит карьеру и снимается в кино.
Сейчас Екатерина Кузнецова является одной из самых востребованных украинских актрис. Она активно сотрудничает с украинскими брендами, играет в театре и снимается в фильмах и сериалах.
Относительно личной жизни, сердце Екатерины ныне свободно. Актриса неоднократно признавалась, что ее не привлекают классические отношения – она любит, когда избранник является спонтанным и умеет удивлять.
В каком фильме недавно сыграла актриса?
8 января в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Испытательный срок", в котором Катя сыграла главную роль.
Это остроумная украинская романтическая комедия о доверии, вторые шансы и новые начала. История доказывает, что даже самая ожесточенная конкуренция может неожиданно превратиться в настоящую любовь.
В центре сюжета – Полина, гламурная дочь успешного бизнесмена, которая привыкла к беззаботной жизни. После измены отца она вынуждена начать все с нуля и оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. В течение месяца Полина соревнуется за должность с Романом – амбициозным и принципиальным коллегой, который смотрит на мир совсем иначе.
"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма
Профессиональное соперничество постепенно перерастает в конфликты, неожиданные сближения и ситуации, где граница между работой и личными чувствами становится почти незаметной.