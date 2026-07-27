На этот раз свой архив открыла украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно снялась в фильме "Поезд "Красная рута". На фото, которую звезда запостила у себя в Instagram , будущая актриса позирует еще совсем маленькой. поклонники сразу заметили, что некоторые черты лица почти не изменились.



Екатерина Кузнецова в детстве / Скриншот из инстаграмм звезды



Архивное фото быстро собрало немало реакций. Одни написали, что едва узнали Кузнецову, другие же убеждены: ее улыбка осталась прежней.

В последнее время актриса активно работает над новыми проектами. В частности, она сыграла одну из ролей в романтической ленте "Поезд "Красная рута", где собрался поистине звездный актерский состав. К фильму также присоединились Станислав Боклан, Александр Рудинский, Роман Луцкий, Вячеслав Довженко, Лилия Ребрик, Леся Самаева и другие.

Сегодня Екатерина продолжает строить карьеру в украинском кино, а также активно ведет свои соцсети, где иногда делится не только рабочими моментами, но и личными воспоминаниями. Именно таким стал и этот архивный кадр с детства, позволивший поклонникам увидеть актрису задолго до ее первых ролей на экране.

На прошлой неделе в свой день рождения другой украинский актер Александр Рудинский показал детское фото.





