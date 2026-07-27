Цього разу свій архів відкрила українська акторка Катерина Кузнецова, яка нещодавно знялася у фільмі "Потяг "Червона рута". На світлині, яку зірка запостила у себе в Instagram, майбутня акторка позує ще зовсім маленькою. Без глянцю, професійного світла й червоних доріжок – лише щира дитяча усмішка. Втім, уважні шанувальники одразу помітили, що деякі риси обличчя майже не змінилися.



Катерина Кузнєцова в дитинстві / Скріншот з інстаграм зірки



Архівне фото швидко зібрало чимало реакцій. Одні написали, що ледь упізнали Кузнецову, інші ж переконані: її усмішка залишилася такою самою.

Останнім часом акторка активно працює над новими проєктами. Зокрема, вона зіграла одну з ролей у романтичній стрічці "Потяг "Червона рута", де зібрався справді зірковий акторський склад. До фільму також долучилися Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, Роман Луцький, В'ячеслав Довженко, Лілія Ребрик, Леся Самаєва та інші.

Сьогодні Катерина продовжує будувати кар'єру в українському кіно, а також активно веде свої соцмережі, де час від часу ділиться не лише робочими моментами, а й особистими спогадами. Саме таким став і цей архівний кадр із дитинства, який дозволив прихильникам побачити акторку задовго до її перших ролей на екрані.

Минулого тижня, у свій день народження інший український актор Олександр Рудинський показав дитяче фото.





