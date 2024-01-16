Актриса призналась, что не хочет кого-то конкретного винить. По ее мнению, это распространенная проблема состояния городских больниц в Украине в целом.

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Будет ли Тишкевич подавать в суд на больницу, из-за которой у нее произошел сепсис

Знаменитость поделилась, что стафилококковая инфекция, которой она заразилась, проникла в кровь через катетер во время пребывания в одесской психбольнице. В то же время, Тишкевич решила не винить больницу или медсестру, которая ухаживала за ней.

Я не хочу кого-то конкретного обвинять, потому что не думаю, что это вина той медсестры, которая ставила мне катетер и плохо обработала кожу. Это вообще проблема состояния наших городских больниц. Это о зарплатах этих медсестер, которые не мотивированы делать работу качественно. Это о нехватке финансирования и, возможно, нехватке антисептических средств,

– отметила Екатерина.

Кроме того, она добавила, что не будет предъявлять никаких обвинений бывшему психотерапевту, которая посоветовала ей обратиться за медицинской помощью и назначила антидепрессант.

"Она очень хороший врач, она сделала мне много добра. Я уверена, что там была проделана определенная работа с персоналом по этому поводу. Я в этом уверена. В дальнейшем я могу быть спокойной, что это не повторится. Я знаю ее, она очень сильная, очень строгая, когда надо, с подчиненными", – подчеркнула актриса.

Интервью с Екатериной Тишкевич: смотрите видео онлайн

Почему Екатерина Тишкевич попала в реанимацию

Актриса долгое время страдает соматоморфной головной болью. После того как таблетки не помогали облегчить ее состояние, она решила обратиться за помощью в психбольницу. Там бывшая психотерапевт предложила Екатерине введение внутривенного антидепрессанта, который может влиять на хроническую боль. Согласившись, знаменитость отправилась в Одессу, где госпитализировалась.

"Кисть, в которой стоял катетер, начала болеть. Попросила у медсестры его снять, температура уже была 38,5... На следующий день меня мама забрала домой, мы подумали, что у меня грипп или ковид... Удивляло, что синяк на кисти стал ухудшаться, а температура была под 40", – вспомнила Тишкевич.

В конце концов, актрисе вызвали скорую. Так, Екатерина попала в больницу, где выяснилось, что у актрисы возник сепсис. Тогда оказалось, что инфекция стафилококка попала из-за катетера, который Екатерине ставили раньше.

"Сепсис бьет по всему организму, и органы начинают отказывать… Я сама не держала давление, а потом уже и дышать сама не могла… Поэтому ИВЛ и кома", – поделилась Тишкевич.

К счастью, сейчас состояние актрисы значительно лучше. Она уже вернулась домой, где и продолжается ее реабилитация.