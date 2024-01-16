Актриса зізналася, що не хоче когось конкретного звинувачувати. На її думку, це поширена проблема стану міських лікарень в Україні загалом.

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Чи подаватиме Тишкевич до суду на лікарню, через яку у неї стався сепсис

Знаменитість поділилася, що стафілококова інфекція, якою вона заразилася, проникла в кров через катетер під час перебування в одеській психіатричній лікарні. Водночас Тишкевич вирішила не звинувачувати лікарню чи медсестру, яка доглядала за нею.

Я не хочу когось конкретного звинувачувати, бо не думаю, що це провина тієї медсестри, яка ставила мені катетер і погано обробила шкіру. Це загалом проблема стану наших міських лікарень. Це про зарплатні цих медсестер, які не вмотивовані робити роботу якісно. Це про нестачу фінансування і, можливо, нестачу антисептичних засобів,

– зазначила Катерина.

Крім того, вона додала, що не висуватиме ніяких звинувачень колишній психотерапевтці, яка порадила їй звернутися за медичною допомогою і призначила антидепресант.

"Вона дуже гарний лікар, вона зробила мені багато добра. Я впевнена, що там була проведена певна робота з персоналом з цього приводу. Я в цьому впевнена. Надалі я можу бути спокійною, що це не повториться. Я знаю її, вона дуже сильна, дуже сувора, коли треба, з підлеглими", – наголосила акторка.

Інтерв'ю з Катериною Тишкевич: дивіться відео онлайн

Чому Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію

Акторка тривалий час страждає на соматоморфний головний біль. Після того, як пігулки не допомагали полегшити її стан, вона вирішила звернутися за допомогою до психіатричної лікарні. Там колишня психотерапевтка запропонувала Катерині введення внутрішньовенного антидепресанта, який може впливати на хронічний біль. Погодившись на це, знаменитість вирушила до Одеси, де госпіталізувалася.

"На третій день відчула, що в мене тахікардія і якась тривожність. Кисть, в якій стояв катетер, почала боліти. Попросила в медсестри його зняти, температура вже була 38,5… Наступного дня мене мама забрала додому, ми подумали, що в мене грип або ковід… Дивувало, що синець на кисті став погіршуватися, а температура була під 40", – пригадала Тишкевич.

Зрештою, акторці викликали швидку. Так, Катерина потрапила в лікарню, де з'ясувалося, що в актриси виник сепсис. Тоді виявилося, що інфекція стафілококу потрапила через катетер, який Катерині ставили раніше.

"Сепсис б'є по всьому організму, й органи починають відмовляти… Я сама не тримала тиск, а потім уже й дихати сама не могла… Тому ШВЛ і кома", – поділилася Тишкевич.

На щастя, зараз стан акторки значно кращий. Вона вже повернулася додому, де й триває її реабілітація