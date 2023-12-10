Состояние остается крайне тяжелым, – известная украинская актриса попала в реанимацию
Источник:Ольга Сумская
На днях стало известно, что 29-летняя украинская актриса Екатерина Тишкевич попала в реанимацию. Она находится в крайне тяжелом состоянии.
Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу знаменитости. Поэтому врачи уже седьмой день пытаются спасти ее жизнь.
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Екатерина Тишкевич в реанимации
Украинские актеры и муж звезды рассказали о состоянии здоровья Екатерины. Выяснилось, что у нее развился сепсис.
Наша коллега, Катя Тишкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь. Что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и не важно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу,
– написала Ольга Сумская.
Из-за тяжелого состояния актрисе требуется немало средств для лечения. В частности, ее близкие заплатили уже более 350 тысяч гривен.
"На сегодня мы уже оплатили за ее лечение почти 350 тысяч, но состояние до сих пор остается крайне тяжелым", – добавила Сумская.
Кто такая Екатерина Тишкевич
- Актриса начала свой путь в студенческие годы, дебютировав в спектакле "В поисках радости", где сыграла роль негативной героини Аленки.
- Впоследствии Екатерина появилась с эпизодической ролью во втором сезоне "Женского врача". К тому же, свой талант актриса продемонстрировала, снявшись в детективном сериале "Возвращение Мухтара", а также в украинской экранизации известного американского сериала "Скорая помощь".
- В 2015 году Екатерина Тишкевич сыграла в сериале "Бессмертник", покорив сердца зрителей. Позже она появилась в сериале Оксаны Байрак "Дважды не бывает", в который раз подтвердив свой талант.